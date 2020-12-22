بعد انسحاب بطل تشاد .. قرار عاجل من الزمالك تجاه إيقاف مصطفى محمد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي الزمالك التمس إلغاء قرار إيقاف مصطفى محمد ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انسحاب جازيللي التشادي. وأضاف الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن إدارة الزمالك تقدمت بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم برفع الإيقاف عن مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد. وأوضح الإعلامي هاني حتحوت، أن عدم لعب مباراتي الزمالك و جازيللي التشادي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، يعني عدم احتسابهما ضمن إيقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق، ولذلك فالنادي الأبيض يلتمس إلغاء هذا القرار.

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