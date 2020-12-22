أحمد رفعت: تركيزي مع المصري وأغلقت صفحة الزمالك

أكد أحمد رفعت لاعب المصري أنه أغلق صفحة تواجده بصفوف الزمالك وهدفه الحالي هو إسعاد جمهور النادي البورسعيدي خلال الفترة المقبلة.
وقال رفعت في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' سعيد بالفوز اليوم على حساب أسوان وسنبذل قصارى جهدنا لتواجد النادي المصري بالمكانة التي يستحقها .
وسجل محمد عنتر لاعب المصري الهدف الاول في مرمى أسوان عن طريق متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها صاروخية ليعلن عن تقدم ابناء بورسعيد بهدف دون رد.
وأحرز أحمد جمعه الهدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء.
واستطاع عمر كمال عبد الواحد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق رأسية مميزة مررها له أحمد رفعت من الجبهة اليسرى لأبناء بورسعيد في الدقيقة 85 .
وبهذا الفوز ارتفع رصيد المصري البورسعيدي الى النقطة 5 بعد التعادل في أول مواجهتين والفوز على أسوان واحتل المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد اسوان عن النقطة 6 محتلًا المركز الثالث.
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