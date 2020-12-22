ميرنا وساندي .. بنات شوقي السعيد أبطال الجمهورية في الجمباز تحت 8 سنوات

انتقلت جينات البطولة من كرة القدم الي رياضة الجمباز عقب حصول فتيات الكابتن شوقي السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق ميرنا وساندي علي بطوله الجمهوريه للجمباز تحت ٨ سنوات وتمت المشاركةً مع نادي اولمبيا دمياط الجديدة. يأتي هذا تحت قياده الكابتن قدري السيد والكابتن محمود زكريا والكابتن محمود بلال .

وحصدت كل من البطله ميرنا شوقي السعيد والبطله ساندي شوقي السعيد علي اول جمهورية ميدالية ذهبية.

وابدي شوقي السعيد نجم الزمالك السابق سعادته الشديده بفوزهما خلال إقامة بطولة الجمباز ووجه الشكر الجهاز الفني القائم على تدريبهما.

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