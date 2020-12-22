نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستقر على اسم طبيب الفريق الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، إن النادي الأحمر استقر بشكل نهائي على اسم الطبيب الجديد للفريق الأول لكرة القدم والذي سيتولى المهمة خلفًا للدكتور خالد محمود والذي قدم استقالته عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، بأن النادي تلقى عددًا من الأسماء والسير الذاتية والدكتور الذي تم اختياره من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي هو نفس الطبيب الذي كنت أتمنى تواجده.

وأشار رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي إلى أن الإعلان عن اسم الطبيب الجديد لفريق الكرة الأول سيكون عقب عودة الفريق الأحمر من النيجر وخوض مباراة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.