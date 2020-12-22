نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب استقالته للجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بعد الإنسحاب من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب العام المقبل بموريتانيا.

وعلم "الفجر الرياضي" أن إستقالة ربيع ياسين سيتم قبولها من اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

ووصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، أول أمس إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.

وتوجهت البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.