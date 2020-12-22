نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل ثنائي الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومنح باتشيكو المدير الفني، الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق ومحمد عبدالسلام مدافع الفريق، بالميركاتو الشتوي.

ورحب المدرب البرتغالي برحيل عمر السعيد مهاجم الفريق ومناقشة العروض المقدمة له من أجل خروجه، سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

كما يرغب باتشيكو في خروج عبدالسلام عن القلعة البيضاء بنظام الإعارة، خاصةً في ظل عدم مشاركته في المباريات وعدم الاعتماد على خدماته بالمرحلة المقبلة، وسعيه للحصول على فرصة المشاركات من أجل أولمبياد طوكيو.