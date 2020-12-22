الرياضة

عصام سالم يؤكد رغبة ساسي في الاستمرار مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام سالم رئيس اللجنة الإعلامية للزمالك، رغبة التونسي فرجاني ساسي في الاستمرار مع القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة. 

وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "ساسي يرغب فى البقاء داخل صفوف الزمالك وهناك رغبة كبيرة لدي النادي قى تمديد عقده وسيكون هناك جلسة مع وكيله خلال ساعات قليلة لحسم الامر".

وعن احتمالية تأجيل مباراة الاهلي: "لا يوجد مبرر لتأجيل مواجهة القمة ويجب الإلتزام بجدول الدوري".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد تخلف الفريق التشادي عن الحضور للقاهرة لخوض مباراة الذهاب، والتى كان مقرر إقامتها الأربعاء القادم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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