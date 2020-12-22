نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام سالم يؤكد رغبة ساسي في الاستمرار مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام سالم رئيس اللجنة الإعلامية للزمالك، رغبة التونسي فرجاني ساسي في الاستمرار مع القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "ساسي يرغب فى البقاء داخل صفوف الزمالك وهناك رغبة كبيرة لدي النادي قى تمديد عقده وسيكون هناك جلسة مع وكيله خلال ساعات قليلة لحسم الامر".

وعن احتمالية تأجيل مباراة الاهلي: "لا يوجد مبرر لتأجيل مواجهة القمة ويجب الإلتزام بجدول الدوري".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد تخلف الفريق التشادي عن الحضور للقاهرة لخوض مباراة الذهاب، والتى كان مقرر إقامتها الأربعاء القادم.