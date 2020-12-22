عنتر يبدي غضبه الشديد بسبب الهجوم عليه بعد انضمامه للمصري

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمد عنتر لاعب المصري البورسعيدي غضبه الشديد بسبب الهجوم الذي تعرض له من بعض صفحات السوسيال ميديا خلال الفترة الماضية.

وقال عنتر في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '': "تعرضت للسب والقذف من بعض الصفحات على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية ولا اريد أن أجزم أن هذه الصفحات تنتمى لجماهير الزمالك".

وأضاف: "احب جماهير الزمالك جيدا واتمني أن انال رضا جماهير المصري فى الفترة القادمة وسأبذل قصاري جهدي مع الفريق البورسعيدي".

وانضم عنتر للفريق البور سعيدي بناء على رغبته، بعد غيابه عن المشاركة بصفة أساسية مع الفريق في الموسم الماضي.