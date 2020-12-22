نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عنتر يكشف عن رأي ميتشو وكارتيرون في قدراته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عنتر لاعب المصري البورسعيدي ، والزمالك السابق عن رأي الصربي ميتشو و الفرنسي كارتيرون مدربي الزمالك السابقين في قدراته الفنية خلال فترته مع الزمالك.

وقال عنتر في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' ميتشو و كارتيرون أفضل المدربين الأجانب الذين تدربت تحت قيادتهما خلال فترتي مع الزمالك وكنت ابذل مجهود خرافي فى التدريبات لكي أحصل على فرصة.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد تخلف الفريق التشادي عن الحضور للقاهرة لخوض مباراة الذهاب والتي كان مقرر إقامتها الأربعاء القادم.

وعلى الجانب الآخر، يستعد الأهلي لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.