بعد فوز ريال مدريد على الأهلي بجائزة نادي القرن هاشتاج #جلوب_سوكر_تزور_النتيجه يتصدر تويتر

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي "رجاء من مجلس إدارة الأهلي عدم حضور الحفل ، النادي مو شوي يتم الاستهزاء به واعطه جائزة نادي القرن الافريقي بديل الجائزة الرسمية جائزة القرن في العالم ، النادي الأهلي فريق كبير #جلوب_سوكر_تزور_النتيجه" و "طب بتدخلوا الأهلي ليه طالما هتيجوا في الأخر وتزوروا النتيجه#جلوب_سوكر_تزور_النتيجة".
و"#جلوب_سوكر_تزور_النتيجه جمهور الأهلى غير.. احنا مش مجرد نادى ناجح فأفريقيا ولا نادى القرن الأفريقى ووقفنا عند كده احنا تانى أكثر نادى تتويجا بالبطولات القارية بالعالم وأكثر نادى تتويجا بالبطولات للقرن ال21 حتى الآن برصيد 43 بطولة قابلة للزيادة بمشيئة اللّٰه "
يذكر أن الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، أعلن، أن الأهلي حصد جائزة جلوب سوكر لنادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط.
وقال يعقوب السعدي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم: "جائزة جلوب سوكر" لنادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط وأفريقيا لنادي الأهلي المصري.
وأضاف: "دعوة محمود الخطيب رئيس النادي لحضور الاحتفالية العالمية بدبي يوم ٢٧ ديسمبر بمشاركة نجوم عالميين.. انتصارات الأهلي لا تتوقف.. من نهار إلى نهار ومن فرحة إلى انتصار".
وكان يعقوب السعدي قد أجري حوار قبل أيام مع محمود الخطيب رئيس الأهلي لاقي نجاحًا كبيرًا وشهد متابعة جماهيرية كبيرة..
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