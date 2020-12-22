عنتر: لم أوفق في الزمالك.. وعلي ماهر يعرف إمكانياتي جيدا

عبَّر محمد عنتر لاعب المصري البورسعيدي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب أسوان بثلاثية نظيفة ، وعن سعادته الخاصة بأول أهدافه مع الفريق. وقال عنتر في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' لم أوفق في مسيرتي مع الزمالك ، واخترت الانضمام للمصري لوجود علي ماهر على رأس الجهاز الفني للفريق ، فهو يعرف إمكانياتي جيدًا منذ أن كان مدربي بصفوف الأسيوطي. واضاف عرضت للسب والقذف من بعض الصفحات على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية ولا اريد أن أجزم أن هذه الصفحات تنتمى لجماهير الزمالك". واتم: "احب جماهير الزمالك جيدا واتمني أن انال رضا جماهير المصري فى الفترة القادمة وسأبذل قصاري جهدي مع الفريق البورسعيدي".

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