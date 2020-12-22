أبوالمجد مصطفى: الجونة يستحق الفوز على الإسماعيلي

قال أبوالمجد مصطفى، مدرب فريق الجونة، إن فريقه استحق الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين بالدوري الممتاز.
وأضاف أبوالمجد مصطفى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" كنا نستحق الفوز في أول مباراتين، وربنا كافأنا بالفوز في مباراة الإسماعيلي".
وأكمل :" رغم تأخرنا أمام الإسماعيلي وضياع ركلة جزاء لنا ولكننا كنا على ثقة، من تحقيق الفوز وهو ما تحقق بالفعل".
وأتم :" لعبنا بتسرع كبير في بداية المباراة ولهذا طالبنا اللاعبين بالهدوء واللعب على الأجناب، واللاعبون كانوا على قدر المسئولية ".
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