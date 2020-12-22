الغندور: خسرت كتير من الناس بسبب آرائي .. والزمالك يتعرض لظلم تحكيمي

واضاف خالد الغندور خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، خسرت كتير من الناس بسبب أرائي في بداية مشواري بالإعلام . وأوضح خالد الغندور أن سبب رحيله عن نادي الزمالك خلال مشواره الكروي يعود إلي صراع انتخابي في ذلك الوقت . وتابع:" تعرضت لمواقف غريبة خلال تواجدي في نادي الترسانة ولو عاد بي الزمن لرفضت الانضمام للترسانة. قال خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، إنه لا يأمل في التواجد بعضوية مجلس إدارة الزمالك . وأشار خالد الغندور إلي تعرض نادي الزمالك إلي ظلم تحكيمي.

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