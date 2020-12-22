الزمالك يرفض تمديد عقد فرجاني ساسي أقل من موسمين

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن وكيل اللاعب التونسي فرجاني ساسى، تواصل مع مسئولى الزمالك لتحديد موعد لعقد جلسة من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول تجديد التعاقد من عدمه.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن إدارة الزمالك ترفض تمديد عقد فرجاني ساسي لمدة موسم وحيد.

وأوضح هاني حتحوت، إن إدارة الزمالك ترغب في الإبقاء على فرجاني ساسي لمدة موسمين على الأقل، حتى لا تتكرر أزمة تجديد عقد اللاعب في العام المقبل.