الرياضة

الزمالك يصدم مصطفى محمد ويخطره بموعد رحيله

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يصدم مصطفى محمد ويخطره بموعد رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام سالم رئيس اللجنة الإعلامية للزمالك إحتياج القلعة البيضاء لمهاجم الفريق مصطقى محمد خلال الفترة القادمة.

وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب على مصطفي محمد الانتظار حتى يتألق فى اولمبياد طوكيو ومن ثم الخروج إلى الاحتراف فى اوروبا على طريقة محمد صلاح".

وأضاف: "مصطفي محمد يملك العديد من العروض ولكن لا تتناسب ماديا مع إمكانياته والزمالك طلب الحصول على 6 مليون يورو".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد تخلف الفريق التشادي عن الحضور للقاهرة لخوض مباراة الذهاب والتي كان المقرر لها الأربعاء القادم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا