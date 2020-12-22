نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء وحيد: سيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي، أن مجلس الإدارة أصدر قرار باقالة البرازيلي ريكاردو عقب مباراة الجونة، وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال ساعات.

وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الإسماعيلي فقد 7 نقاط خلال 3 مواجهات وهناك أخطاء فنية دفعت الإدارة لاتخاذ قرار اقالة المدير الفني البرازيلي".

وأضاف: "رغبة الجماهير تلاقت مع مجلس الإدارة الذى يرغب فى إنقاذ الموقف بشكل مبكر وكان هناك تخوف من تكرار موسم كارثي".

وخسر الإسماعيلي أمس من الجونة بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.