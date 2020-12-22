نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ابتعاده عن المشاركة.. عبد الغني يستفسر عن مصيره في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فرصة للمشاركة بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، من أجل الانضمام لصفوف المنتخب المصري الأول.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عبدالغني يستفسر عن مصيره خلال الفترة المقبلة، حيث قام وكيله بعقد جلسة مع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، من أجل حسم هذه الأمور.

يأتي ذلك بعدما أصبح اللاعب خيار ثالث للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو، في خانة المدافع، حيث يعتمد بشكل أساسي على محمود علاء ومحمود حمدي "الونش".

وأسفر الاجتماع عن توصل الطرفين لاتفاق، بأن يتم إرجاء الأمور إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل معرفة موقف باتشيكو.

واتفقا على أن اللاعب في حال عدم مشاركته سيرحل عن الزمالك سواء على سبيل الإعارة أو الاحتراف الخارجي في ظل امتلاك اللاعب لعرض إماراتي.

وكان عبد الغني قد عقد اجتماعا مع أشرف قاسم، وأبلغه بأنه ملتزم مع الفريق خلال الفترة الحالية وأنه لا يرغب في إثارة أي أزمات وأن كل ما يريد معرفته تحديد موقفه من المشاركة في المباريات.

جدير بالذكر أن عبدالغني انضم إلى الزمالك من نادي مصر "زد" حاليا في عام 2018، ولم يلعب في الموسم الجاري سوى في لقاء وحيد.