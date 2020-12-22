لاعب البنك الأهلي: هدفي في شباك الإنتاج الحربي توفيق من عند ربنا

قال محمد بسيوني، لاعب فريق البنك الأهلي، إنه سعيد بهدفه في شباك الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جرت مساء الإثنين بالدوري.
وأضاف محمد بسيوني، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،: "سعيد جدا بهذا الفوز خاصة وأنه الأول لفريق البنك الأهلي، وهدفي في شباك الإنتاج الحربي توفيق من عند ربنا".
وأكمل:" البنك الأهلي يمتلك منظومة احترافية، والإدارة نجحت في تدعيم الفريق بعناصر مميزة، ويكفي أن محمد يوسف على رأس الجهاز الفني للفريق، وكنت بحاجه لطموح جديد لذلك انتقلت له".
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