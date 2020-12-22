أحمد عيد عبد الملك يعلق على برنامج عفيفي الجديد على قناة الزمالك

وقدم عفيفي في العاشرة مساء امس أولى حلقات برنامجه الذي يحمل اسم "فن وهندسة"
ويتمتع أحمد عفيفي بحب كبير من قبل مشجعى نادى الزمالك فى ظل إجادته للتحليل وقراءة المشهد الرياضي بشكل جيد .
وفى السياق ذاته ، اقترب خالد الغندور من الرحيل عن قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يتنهى تعاقد الغندور مع قناة الزمالك بنهاية الشهر الجارى .
وتوجد نية داخل الشركة المسئولة عن قناة الزمالك لإجراء عدد من التغييرات القوية على مستوى مقدمى البرامج بجانب انطلاق عدد من البرامج الأخرى خلال الفترة المقبلة.
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