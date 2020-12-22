نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يضع شروط صفقة الأهلي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض الشروط التي يرغب في تواجدها في المهاجم، الذي يسعى المارد الأحمر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى مسؤولي النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر، قبل بطولة كأس العالم للأندية.

ويعد الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، أبرز العناصر المرشحة بقوة للتعاقد مع القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي.

ويسعى الأهلي لضم مهاجم أجنبي قوي خلال الفترة المقبلة، خوفًا من فشل ضم سيرينو، بسبب مغالاة ناديه بشأن القيمة المالية.

وطلب موسيماني التعاقد مع مهاجم سوبر يملك معدل تهديفي عالي، ويجيد أيضًا اللعب في مركز الجناح، والذي يعاني منه الفريق خلال الفترة الماضية.

ويعاني الأهلي من أزمة في مركز الجناح منذ رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق، علي الرغم من التعاقد مع طاهر محمد طاهر الوافد من نادي المقاولون العرب، لكنه لم يحقق الهدف المطلوب منه بسبب الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا.