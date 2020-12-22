نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلد الوليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق برشلونة مواجهة تبدو سهله ضد بلد الوليد غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، علي ملعب مونيكبال جوزيه زوريلا.

وتأتي سهولة المباراة نظرًا لترتيب أصحاب الأرض في المركز 18، علي الرغم من أداء البارسا المتذبذب في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى فقدانه العديد من النقاط جعلته في المركز الخامس.

وسيدخل المدرب الهولندي رونالد كومان اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، أراوخو، مينغويزا، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، فيليب كوتينهو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، مارتن بيرايثوايت.