نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد آرسنال لخوض مباراة نارية أمام نظيره مانشستر سيتي ونظيره آرسنال، اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لآرسنال أمام مانشستر سيتي:-

بيرند لينو.

جابرييل ماجاليس، كيران تيرني، روب هولدينج

جوزيف ويلوك، أينسلي مايتلاند نيلس، بوكايو ساكا، داني سيبايوس

نيكولاس بيبي، بيير إيميريك أوباميانج، إيدي نكيتيا