بعد فوز ريال مدريد.. الجماهير تطالب مجلس الأهلي بعدم حضور حفل جلوب سوكر لتسلم جائزة نادي القرن

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # نادي_القرن بعد خسارة الأهلي تصويت جلوب سوكر على جائزة نادي القرن الحادي والعشرون.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الاهلى ليس بحاجة الى جوائز فنحن نادى القرن الافريقي وهذا يكفي الاهلى فوق الجميع ‎" و "‏بعدما اخذت مكاسبها وشعبيه التصويت جلوب سوكر تعطي الريال جائزة نادي القرن في العالم بشكل رسمي ، الأهلي ليس في حاجه للجوائز لكن لا نسمح بالتلاعب بمشاعر جماهيره هجووووم جمهور الأهلي عبر هذا الهاشتاج لعلهم يعرفون من هو النادي الأهلي ".

وقال أخرون" ‏‎جايزة نادي القرن الأهلي كان متصدر من أسبوع و جه آخر ٤ ساعات التصويت اتقلب للريال" و" ‏رجاء من مجلس إدارة الأهلي عدم حضور الحفل ، النادي مو شوي يتم الاستهزاء به واعطه جائزة نادي القرن الافريقي بديل الجائزة الرسمية جائزة القرن في العالم ، النادي الأهلي فريق كبير "..