وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "الاهلى ليس بحاجة الى جوائز فنحن نادى القرن الافريقي وهذا يكفي الاهلى فوق الجميع " و "بعدما اخذت مكاسبها وشعبيه التصويت جلوب سوكر تعطي الريال جائزة نادي القرن في العالم بشكل رسمي ، الأهلي ليس في حاجه للجوائز لكن لا نسمح بالتلاعب بمشاعر جماهيره هجووووم جمهور الأهلي عبر هذا الهاشتاج لعلهم يعرفون من هو النادي الأهلي ".
وقال أخرون" جايزة نادي القرن الأهلي كان متصدر من أسبوع و جه آخر ٤ ساعات التصويت اتقلب للريال" و" رجاء من مجلس إدارة الأهلي عدم حضور الحفل ، النادي مو شوي يتم الاستهزاء به واعطه جائزة نادي القرن الافريقي بديل الجائزة الرسمية جائزة القرن في العالم ، النادي الأهلي فريق كبير "..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد فوز ريال مدريد.. الجماهير تطالب مجلس الأهلي بعدم حضور حفل جلوب سوكر لتسلم جائزة نادي القرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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