نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، الفترة السيئة التي مر بها مع البارسا في فترة إدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بعض تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي أجراها مع الصحفي جوردي إيفول بإذاعة "راك 1".

من جانبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: "أنا بخير، لقد قضيت وقتًا سيئًا للغاية، بسبب نهاية الموسم الماضي وما حدث في الصيف أيضًا".

وتابع قائد برشلونة: "لكن الآن أشعر أنني بحالة جيدة ومتلهف ومتحمس للموسم".

وأتم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي: "أعلم أن النادي يمر بوقت عصيب، على مستوى الفريق والإدارة، لكني أتطلع لحصد الألقاب".