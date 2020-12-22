جوميز: أشعر بأني لاعب سعودي

أبدى المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز نجم الهلال، عن سعادته بالفوز على القادسية 3-1، أمس، الإثنين، بالجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جوميز، عقب المباراة لقناة "السعودية الرياضية": "سعيد للغاية بهذا الفوز، نادٍ كبير مثل الهلال لا يخسر 3 مرات متتالية".

وكان الهلال خسر المباراتين الأخيرتين له على يد الوحدة بالدوري، والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتابع: "كنا في حاجة ماسة للفوز ورغبت في التسجيل لمساعدة فريقي على الفوز، الذي أعتبره أهم من البحث عن لقب الهداف التاريخي".

وأضاف جوميز في تصريحاته: "ترحيب الشعب السعودي بي منذ قدومي، يجعلني أشعر بأني لاعب سعودي".

وانفرد جوميز، بصدارة هدافي الهلال الأجانب بعدما رفع رصيده إلى 82 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف وحيد عن البرازيلي إدواردو، زميله السابق في الفريق.