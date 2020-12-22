أبدى المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز نجم الهلال، عن سعادته بالفوز على القادسية 3-1، أمس، الإثنين، بالجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وقال جوميز، عقب المباراة لقناة "السعودية الرياضية": "سعيد للغاية بهذا الفوز، نادٍ كبير مثل الهلال لا يخسر 3 مرات متتالية".
وكان الهلال خسر المباراتين الأخيرتين له على يد الوحدة بالدوري، والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتابع: "كنا في حاجة ماسة للفوز ورغبت في التسجيل لمساعدة فريقي على الفوز، الذي أعتبره أهم من البحث عن لقب الهداف التاريخي".
وأضاف جوميز في تصريحاته: "ترحيب الشعب السعودي بي منذ قدومي، يجعلني أشعر بأني لاعب سعودي".
وانفرد جوميز، بصدارة هدافي الهلال الأجانب بعدما رفع رصيده إلى 82 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف وحيد عن البرازيلي إدواردو، زميله السابق في الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوميز: أشعر بأني لاعب سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.