بيراميدز في ضيافة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية.. الموعد والتشكيل المتوقع للمباراة

يحلّ فريق بيراميدز ضيفا على الاتحاد الليبي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية. ووصلت بعثة فريق الاتحاد الليبي، أمس الأول، الأحد، إلى الإسكندرية، استعدادا لخوض المباراة. موعد مباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز تنطلق المباراة بين الفريقين، في تمام السادسة مساءً، باستاد الإسكندرية. وجاءت استضافة الاتحاد الليبي لبيراميدز على ملعب ستاد الإسكندرية، بسبب الظروف الحالية في ليبيا. وتأهل الفريق الليبي لمواجهة بيراميدز، بعدما أقصى هورسيد الصومالي، بالفوز عليه ذهابا وإيابا في القاهرة. وتأكد غياب محمد الفرجاني، حارس فريق الاتحاد الليبي، بشكل رسمي عن مواجهة بيراميدز بسبب الإصابة. ويبدأ بيراميدز مشواره في الكونفدرالية متحفزًا للتتويج بالبطولة، بعدما حل وصيفا لنسخة الموسم الماضي، بعد خسارته على يد نهضة بركان المغربي. وشهدت قائمة بيراميدز غياب الحارس أحمد الشناوي وعبد الله بكري وعمر العيوني، لأسباب فنية، بينما يغيب محمد حمدي لإصابته بفيروس كورونا. التشكيل المتوقع لبيراميدز شريف إكرامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر- نبيل عماد "دونجا" - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي - جون أنطوي. وتقام مباراة الإياب أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل، باستاد الدفاع الجوي.

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