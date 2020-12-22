المقاصة يواجه طلائع الجيش في لقاء الجريحين بـ الدوري.. الليلة

يحل فريق مصر المقاصة ضيفا على نظيره طلائع الجيش اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال لتحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري هذا الموسم، بعد الخسارة في أول جولتين أمام الأهلي 3 - 1، وأمام إنبي بهدف دون رد.

ويخوض المقاصة مباراة طلائع الجيش تضم كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وأحمد عادل "ميسي".

في المقابل يبحث طلائع الجيش هو الآخر عن الفوز الأول له في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد خسارة جولتين بعد التعادل مع الجونة 1 - 1، والخسارة أمام أسوان 2 - 1، في الجولة الثانية.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة وحيدة، بينما يتواجد المقاصة في المركز الـ 18 والأخير بدون نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، إنبي مع غزل المحلة في تمام الخامسة مساء.