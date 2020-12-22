وفاة محمد فايز مدرب المحلة السابق متأثرا بفيروس كورونا

توفى محمد فايز المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة فى الساعات الأولى من صباح اليوم . وعانى محمد فايز خلال الساعات الماضية من الإصابة بفيروس كورونا .

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