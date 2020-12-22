قبل موقعة النجم الساحلي.. المقاولون العرب ينفي إصابة عماد النحاس بكورونا

نفى محمد عادل المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي المقاولون العرب، صحة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن إصابة عماد النحاس المدير الفني للفريق بفيروس كورونا فيروس المستجد "كوفيد 19".

وقال محمد عادل في برنامج " مع شوبير" الإذاعي:" ليس صحيحا ما تردد عن إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا، عماد كان متواجدا خلال الأيام الماضية بشكل مستمر للتحضير لمباراة النجم الساحلي، وسيقود الفريق في مباراة اليوم، بشكل طبيعي".

وتابع محمد عادل:" أطالب الجميع بتحري الدقة، قبل نشر مثل هذه الأخبار".

وتابع:" يوجد 7 إصابات بكورونا بين اللاعبين، قبل مواجهة النجم الساحلي".