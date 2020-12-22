نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على فرص انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي باب الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد وبرشلونة الاسباني وذالك بعد حواره مع صحيقة آس الإسبانية.

وقال اللاعب الدولي المصري انه لايستبعد أن ينتقل لأحد قبطي الكرة الاسبانية خلال الفترة المقبلة بعد نهاية عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعب المصري لا يمانع من الإنتقال لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لأنه غير مرتاح فى صفوف الريدز.

وأضافت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يعاني من نقص فى مركز الجناح حيث سيكون المهاجم المصري إضافة قوية فى تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان.