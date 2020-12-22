نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة يوفنتوس للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن خطة يوفنتوس الجديدة من أجل الظفر بخدمات لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، بول بوجبا، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم بوجبا في الفترة الماضية بالعودة إلى يوفنتوس الذي رحل عن صفوفه في صيف عام 2016 وعاد إلى مانشستر يونايتد بمقابل 105 مليون يورو.

وخرج المدير الفني لنادي يوفنتوس، فابيو باراتيتشي، في تصريحات صحفية قبل أيام وأكد على أنهم يحبون بوجبا ولكن لن يستطيعون الوفاء بطلبات مانشستر يونايتد المادية.

ووفقاً لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية:" فإن يفكر يوفنتوس في خطف اللاعب الفرنسي وإقناع مانشستر يونايتد برحيل الدولي خلال الشهر المقبل وهي الإعارة حتى نهاية الموسم مع شرط إلزامي بشراء اللاعب بعد ذلك"

وأضاف:" أن هذا الاقتراح سيسهل عملية يوفنتوس للتعاقد مع بوجبا بنهاية الموسم، وفقًا لميزانية النادي الإيطالي التي ستمكن الإدارة من دفع المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه مع مانشستر يونايتد".

ودخل نادي ريال مدريد في الفترة الحالية في صراع الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي ويراقب الوضع بين مانشستر يونايتد واللاعب ليس على ما يرام بسبب وكيله، مينو رايولا، الذي صرح بأن علاقة الفرنسي قد انتهت بناديه الإنجليزي قبل أسبوعين.