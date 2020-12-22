نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتجه لحسم صفقة غير متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع ريناتو سانشيز، لاعب وسط ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واقترب نادي ليفربول من الاستغناء عن الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم، والذي أصبح قريب من الانتقال إلى برشلونة برشلونة أو إنتر ميلان.

وبحسب صحيفة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية، فإن هناك اتفاق بين ليفربول وليل حول انتقال سانشيز إلى ملعب أنفيلد مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت الصحيفة، أن ريناتو ساشيز متحمس للعب تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، الذي أبدى إعجابًا كبيرًا باللاعب البرتغالي.

وانضم ريناتو إلى بايرن ميونيخ في عام 2016، بعد التتويج ببطولة يورو 2016 مع المنتخب البرتغالي، لكنه تمت إعارته إلى العديد من الأندية قبل الاستقرار في ليل.