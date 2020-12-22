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صفقة مميزة على أعتاب باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - توسط الأرجنتيني انخيل دي ماريا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلي ناديه من أجل التعاقد مع مواطنه أليخاندرو جوميز لاعب أتلانتا الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": فإن أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان، طلب من المدير الرياضي لباريس ليوناردو، التعاقد مع أليخاندرو جوميز نجم هجوم أتلانتا الإيطالي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشفت الصحيفة: "جوميز علي أعتاب الرحيل من أتلانتا، بعد العديد من المشاكل بينه وبين المدرب جيان بييرو جاسبريني، حيث خرج من قائمة الفريق في بعض المباريات الماضية".

وأشارت: "إنتر ميلان وأي سي ميلان يريدان أيضًا الحصول على خدمات أليخاندرو جوميز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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