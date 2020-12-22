نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نجم الأهلي السابق عن مفاجأة عرض الزمالك قبل الانضمام إلى المارد الأحمر.

وقال عادل، عبر برنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، على نجوم اف ام: "جاء لي من قبل الأهلي عروض من الزمالك، عائلتي أهلاوية ووالدي كان معي وذهبنا للجلوس مع الأستاذ عمرو الجنانيني، ووالدي قال لي وإحنا طالعين مهما حدث لن توقع للزمالك".

وأردف: "عرضوا عليا 800 ألف جنيه كاش في الموسم وكنت اتقاضى وفقتها 17 ألف جنيه في الأولمبي، ووالدي كان جالسا بجانبي وبالفعل أحضروا الأموال بالفعل كاش وحاولت أقنع والدي الذي رحب، ولكني لم أشعر بارتياح ورفضت التوقيع وطلبت منهم مهلة للتفكير”.

وأضاف: “فوجئت بمعرفة الاهلي لكل التفاصيل رغم تكتمي على الأمر، تحدث معي الخطيب في 18 ثانية بالظبط، قال لي حابب تكون متواجدا في الأهلي أم لأ وبالفعل وافقت.

وتابع: "بالفعل وقعت للاهلي مع القيعي، في ظل وجود لاعبين كبار امثال بركات وإسلام الشاطر وصديق ثم جاء لنا أحمد فتحي، رغم أن الزمالك كان في مركزي أحمد غانم سلطان، ولكن في النهاية الموضوع نصيب”.