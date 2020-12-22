نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره جازيللي يوم الأربعاء المقبل 23 ديسمبر ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره جازيللي يوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب الكلية الحربية.

وستصل بعثة فريق جازيللي اليوم الأحد 21 ديسمبر إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بينما ستلعب مباراة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين فريق الزمالك ونظيره فريق جازيللي التشادي يوم 6 يناير المقبل.