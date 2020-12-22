نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جدول ترتيب فرق الدوري السعودي قبل بدء مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم اليوم جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد انتهاء مواجهات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث انتهت لقاءات الأمس الإثنين بفوز التعاون على غريمه الشباب برباعية نظيفة وفوز ناديي الهلال والنصر على غريميهما وتعادل الاتحاد مع الرائد.

وبهذه النهاية غرد نادي الهلال منفرداً في صدارة فرق الدوري السعودي برصيد 22 نقطة وبفوز 7 مباريات من أصل 9 لعبها خلال الدوري وبخسارة وحيدة وتعادل وحيد، أما النادي الأهلى والذي يلاقي نادي الفتح الليلة ضمن مباريات الجولة التاسعة فقد احتل المركز الثاني بعد نادي الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي وبرصيد 16 نقطة وفارق 6 نقاط عن المتصدر الأول والذي قد يتقلص إلى 3 نقاط في حال فوزه على غريمه الليلة وبرصيد 5 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.

ويأتي في المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي نادي الشباب والذي أنهى الجولة التاسعة بالخسارة أمام نادي التعاون والتراجع في الترتيب على الدوري السعودي وبرصيد 15 نقطة و 4 انتصارات و 3 تعادل و 2 خسارة، أما عن المركز الرابع في جدول الترتيب فقد احتله نادي التعاون برصيد 14 نقطة حيث أنهى مباراته بالأمس بفوز ساحق برباعية نظيفة ضد نادي الشباب ليحتل المركز الرابع بثلاث انتصارات و 5 تعادلات وهزيمة وحيدة خلال الدوري حتى الآن.

جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2020/2021

نترككم الآن مع جدول الترتيب الكامل لفرق الدوري السعودي لموسم 2020/2021 وذلك قبل بدء مباريات اليوم (الثلاثاء) مع العلم أن الجدول التالي جدول ديناميكي لترتيب الفرق في الدوري السعودي ويتم تحديثة دورياً في حال حدوث أي تغيير في ترتيب الفرق في الدوري.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 9 7 1 1 21 4:16 12 22 2 الأهلي 8 5 1 2 22 13:15 2 16 3 الشباب 9 4 3 2 21 14:14 0 15 4 التعاون 9 3 5 1 21 5:10 5 14 5 الاتحاد 9 3 5 1 21 8:11 3 14 6 الفيصلي 8 3 4 1 22 7:10 3 13 7 القادسية 9 4 1 4 21 13:11 -2 13 8 الباطن 9 3 2 4 21 13:14 1 11 9 أبها 8 3 2 3 22 11:10 -1 11 10 الرائد 9 3 2 4 21 13:11 -2 11 11 الإتفاق 8 3 2 3 22 16:13 -3 11 12 الفتح 8 3 1 4 22 16:15 -1 10 13 الوحدة 8 3 0 5 22 13:11 -2 9 14 العين 8 2 1 5 22 14:11 -3 7 15 النصر 9 2 1 6 21 14:10 -4 7 16 ضمك 8 1 1 6 22 18:10 -8 4

جدول ترتيب الدوري السعودي ورصيد كل فريق حتى الآن

ونعرض لكم زوارنا الكرام في الجدول التالي ترتيب الدوري السعوي بالنقاط فقط دون تفاصيل الفوز أو الهزيمة: