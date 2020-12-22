شوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

حذر الإعلامي أحمد شوبير جماهير نادي الزمالك، من شخص يخطط لتدمير القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "من المسؤول عن القلق الموجود في تجديد لاعبي الزمالك، بن شرقي لديه موسمين في عقده واللاعب مستمر، من المسؤول أيضا عن أنباء رحيل مصطفى محمد رغم أن إدارة الزمالك تسعى لتحسين عقد اللاعب، وأيضا نفس الأمر بالنسية لـ فرجاني ساسي".

وأضاف شوبير: "من الذي يريد خلق هذه الأمور، بعض الأندية تنافس الزمالك لكن لا أحد يكره النادي".

وتابع شوبير: "هناك شخص يريد ربط النادي باسمه فقط وهذا لن يحدث، من خلال نشر شائعات عن رحيل نجوم الفريق، من أجل تدمير أساس نادي الزمالك، هو أنت فيها لأخفيها، وأؤكد أن الزمالك لن يسقط".

وقال:"لازم الزملكاوية يفوقوا،لأن فيه قضايا هتتفتح ومخالفات هتثبت، أن بس بحذر وبنبه، الزمالك بدأ الموسم بشكل جيد، لكن فيه ناس هتموت والنادي يقع".