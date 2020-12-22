الرياضة

نجم الزمالك يكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض مهاجم الزمالك للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في معسكر منتخب الشباب بتونس.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "أنا في العزل حاليا بعد إصابتي بفيروس كورونا، كنت أعاني من بعض الأعراف، وحاليا أفقد حاستي الشم والتذوق".

وأضاف: "لم يكن هناك تجمع مع باقي اللاعبين سوى في وقت الأفطار فقط، وكنا نطبق جميع الإجراءات الاحترازية".

وتابع: "متواجد مع منتخب مصر للشباب منذ عامين ونصف، والكابتن ربيع ياسين من أكثر المدربين الذين يبذلوا جهدا، وكان مهتم للغاية بكل شئ، وكنا نتدرب بشكل قوي على فترتين".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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