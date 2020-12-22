نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض مهاجم الزمالك للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في معسكر منتخب الشباب بتونس.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "أنا في العزل حاليا بعد إصابتي بفيروس كورونا، كنت أعاني من بعض الأعراف، وحاليا أفقد حاستي الشم والتذوق".

وأضاف: "لم يكن هناك تجمع مع باقي اللاعبين سوى في وقت الأفطار فقط، وكنا نطبق جميع الإجراءات الاحترازية".

وتابع: "متواجد مع منتخب مصر للشباب منذ عامين ونصف، والكابتن ربيع ياسين من أكثر المدربين الذين يبذلوا جهدا، وكان مهتم للغاية بكل شئ، وكنا نتدرب بشكل قوي على فترتين".