نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. مباريات مرتقبة لدسوق وسيدي سالم وسمنود وعثماسون بالقسم الثالث في المقال التالي
ومن المقرر أن يلتقي في تلك الجولة المثيرة كلاً من :
1- الزعفران مع الحامول
يخوض فريق الزعفران صاحب المركز الأخير، بدون نقاط، لقاء مرتقب مع فريق الحامول صاحب المركز الثاني عشر برصيد نقطتين.
2- م ش كوم حماده مع سبورتنج كاسل
وفي موقعة كروية منتظرة، يخوض فريق مركز شباب كوم حماده مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيرة فريق سبورتنج كاسل، حيث يملك كوم حماده 7 نقاط بالمركز الثاني، بينما رصيد سبورتنج كاسل 6 نقاط، بالمركز السابع.
3- دسوق مع اتحاد بسيون
يستضيف ملعب دسوق، مباراة فريق نادي دسوق مع نظيرة فريق اتحاد بسيون، في مواجهة متكافئة، ويبحث كلاهما عن تحقيق الفوز لحصد ثلاث نقاط هامة.
4- صيد المحلة مع مطوبس
ويبحث فريق صيد المحلة عن خروج آمن خلال مواجهة مطوبس، حيث يخشى الصيد مفاجآت الضيوف، ويحتل صاحب الملعب المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد مطوبس، بالمركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.
5- الحنفي مع سيدي سالم
يلتقي فريق مركز شباب الحنفي صاحب المركز العاشر برصيد 4 نقاط، مع فريق سيدي سالم الخامس برصيد 4 نقاط، في لقاء هام ومرتقب.
6- بلطيم مع سمنود
يواجه فريق بلطيم الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، نظيرة فريق سمنود الذي يحتل الترتيب التاسع برصيد 4 نقاط، ويبحث كلا الفريقان عن تحقيق المكسب للإقتراب من المنافسة على الصعود.
7- عثماسون مع شباس الشهداء
يلعب فريق عثماسون لقاء هام مع فريق شباس الشهداء، حيث يدخل الأول اللقاء برصيد 4 نقاط، بالمركز الخامس، بينما يملك الشهداء 4 نقاط بالترتيب السادس.
8- سيدي غازي مع كوم حماده
يحل فريق نادي كوم حماده الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، ضيفاً ثقيلاً علة فريق سيدي غازي، التاسع برصيد 4 نقاط.
ترتيب المجموعة الثامنة
1- صيد المحلة 9 نقاط
2- شباب كوم حماده 7 نقاط
3- بلطيم 7 نقاط
4- سبورتنج كاسل 6 نقاط
5- عثماسون 4 نقاط
6- شباس الشهداء 4 نقاط
7- سيدي سالم 4 نقاط
8- سمنود 4 نقاط
9- سيدي غازي 4 نقاط
10- الحنفي 4 نقاط
11- كوم حماده 3 نقاط
12- الحامول نقطتين
13- مطوبس نقطة وحيدة
14- دسوق نقطة وحيدة
15- اتحاد بسيون بلا نقاط
16- الزعفران بلا نقاط