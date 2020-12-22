نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. مباريات مرتقبة لدسوق وسيدي سالم وسمنود وعثماسون بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، مباريات مرتقبة بالمجموعة الثامنة، من منافسات مسابقة دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي في تلك الجولة المثيرة كلاً من :

1- الزعفران مع الحامول



يخوض فريق الزعفران صاحب المركز الأخير، بدون نقاط، لقاء مرتقب مع فريق الحامول صاحب المركز الثاني عشر برصيد نقطتين.

2- م ش كوم حماده مع سبورتنج كاسل



وفي موقعة كروية منتظرة، يخوض فريق مركز شباب كوم حماده مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيرة فريق سبورتنج كاسل، حيث يملك كوم حماده 7 نقاط بالمركز الثاني، بينما رصيد سبورتنج كاسل 6 نقاط، بالمركز السابع.

3- دسوق مع اتحاد بسيون



يستضيف ملعب دسوق، مباراة فريق نادي دسوق مع نظيرة فريق اتحاد بسيون، في مواجهة متكافئة، ويبحث كلاهما عن تحقيق الفوز لحصد ثلاث نقاط هامة.

4- صيد المحلة مع مطوبس

ويبحث فريق صيد المحلة عن خروج آمن خلال مواجهة مطوبس، حيث يخشى الصيد مفاجآت الضيوف، ويحتل صاحب الملعب المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد مطوبس، بالمركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.

5- الحنفي مع سيدي سالم

يلتقي فريق مركز شباب الحنفي صاحب المركز العاشر برصيد 4 نقاط، مع فريق سيدي سالم الخامس برصيد 4 نقاط، في لقاء هام ومرتقب.

6- بلطيم مع سمنود

يواجه فريق بلطيم الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، نظيرة فريق سمنود الذي يحتل الترتيب التاسع برصيد 4 نقاط، ويبحث كلا الفريقان عن تحقيق المكسب للإقتراب من المنافسة على الصعود.

7- عثماسون مع شباس الشهداء

يلعب فريق عثماسون لقاء هام مع فريق شباس الشهداء، حيث يدخل الأول اللقاء برصيد 4 نقاط، بالمركز الخامس، بينما يملك الشهداء 4 نقاط بالترتيب السادس.

8- سيدي غازي مع كوم حماده

يحل فريق نادي كوم حماده الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، ضيفاً ثقيلاً علة فريق سيدي غازي، التاسع برصيد 4 نقاط.



ترتيب المجموعة الثامنة



1- صيد المحلة 9 نقاط

2- شباب كوم حماده 7 نقاط

3- بلطيم 7 نقاط

4- سبورتنج كاسل 6 نقاط

5- عثماسون 4 نقاط

6- شباس الشهداء 4 نقاط

7- سيدي سالم 4 نقاط

8- سمنود 4 نقاط

9- سيدي غازي 4 نقاط

10- الحنفي 4 نقاط

11- كوم حماده 3 نقاط

12- الحامول نقطتين

13- مطوبس نقطة وحيدة

14- دسوق نقطة وحيدة

15- اتحاد بسيون بلا نقاط

16- الزعفران بلا نقاط