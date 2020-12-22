مانشستر سيتي يتطلع لتعميق جراح أرسنال في كأس الرابطة.. الليلة

يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفا على نظيره أرسنال، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، بدور ربع النهائي، من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويسعى مانشستر سيتي حامل اللقب في مواجهة اليوم، لتعميق جراح أرسنال الذي لم يحقق أي فوز خلال آخر 7 مباريات له في الدوري الإنجليزي، ويتفوق بفارق 4 نقاط فقط أمام أقرب مراكز الهبوط بجدول الترتيب، وقد خسر مباراته الماضية أمام إيفرتون 1-2 مساء السبت.

في المقابل يتطلع أرسنال إلى تصحيح المسار ووضع نهاية لسلسلة نتائجه المخيبة للأمال، عبر تحقيق نتيجة إيجابية، لكنه يواجه مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي حامل لقب كأس الرابطة.