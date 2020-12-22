يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وسونيديب المقرر إقامتها غدا، اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الكرة في النيجر بالعاصمة نيامي، بحضور مندوبي الناديين وطاقم التحكيم ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
ويمثل الأهلي في الاجتماع الفني الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة ورئيس البعثة في النيجر، ووائل محمد، إداري الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.
ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت النيجر؛ الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
وأدى الأهلي مرانه الرئيسي أمس على ملعب المباراة، وتعذر إقامة مرانه اليوم على نفس الملعب الذي يستضيف مباراة في بطولة الكونفدرالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب بدوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.