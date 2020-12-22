بياخد الأمور على صدره.. بيراميدز يكشف سر عدم ظهور رمضان صبحي بمستواه المعروف

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن رمضان صبحي لاعب الفريق تأثر بالهجوم الذي تعرض عليه من قبل بعض الجماهير، خلال الفترة المقبلة.

وقال هاني سعيد في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الإذاعي:" الأمور بدأت تهدأ مع الوقت، لكن رمضان صبحي بياخد الأمور صدره ويتأثر بالضغط الجماهيري، لكنه يمتلك طموح مع النادي".

وتابع هاني سعيد:" على العكس شريف إكرامي يمتلك خبرة أكبر، ولا يتاثر بمثل هذه الأمور".

وعن استعدادا بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية، قال هاني سعيد:" الفريق اجرى مسحة كورونا مؤخران وجاءت سلبية باستثناء محمد حمدي الذي أصيب منذ أيام بفيروس كورونا، أيضا محمد فتحي مسحته جاء سلبية، لكنه شعر بآلام في الحلق، وتم عزله لحين ظهور نتيجة مسحته الجديدة.

ويحلّ فريق بيراميدز ضيفا على الاتحاد الليبي، اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة مساء، على ملعب الأسكندرية، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الكونفدرالية متحفزًا للتتويج بالبطولة، بعدما حل وصيفا لنسخة الموسم الماضي، بعد خسارته على يد نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد.