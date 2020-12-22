تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي للقاهرة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النيجر إلى القاهرة غدا الأربعاء بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب، المقرر إقامتها في الثالثة عصرا بتوقيت نيامي، الرابعة بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي من ملعب الجنرال سيني كونتشي، إلى مطار ديوري هاماني مباشرة، لإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة والمقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأربعاء.
ويؤدي الأهلي مرانه الختامي اليوم على الملعب التقني التابع لاتحاد الكرة النيجري، بعدما تعذر إقامته على ملعب المباراة الذي يستضيف مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية اليوم الثلاثاء.
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