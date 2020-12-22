نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعقد اجتماع عبر الفيديو كونفراس مع جهازه المعاون استعداداً لمواجهة بطل النيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عقد اجتماعا بالفيديو كونفراس مع جهازه المعاون للاتفاق على طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة سونيديب غد الاربعاء.

وحرص أحمد سليمان، محل الأداء على تسجيل مران الفريق الذي اقيم امس كاملا، وإرساله لموسيماني المتواجد في القاهرة والذي يخضع للبرتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا.

وتحدث موسيماني مع معاونيه كيفن جونسون المدرب العام، وسامي قمصان المدرب المساعد، ويانكون ميشيل مدرب الحراس، في الجوانب الفنية والخططية وتحديد طريقة اللعب وجميع الأمور المتعلقة بمواجهة سونيديب على المستوى الفني.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب عصر غد الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول أمس على ملعب المباراة، نظرا لانشغال نفس الملعب اليوم بإقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم الثلاثاء؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وطريقة اللعب المقرر تنفيذها في مباراة الغد أمام بطل النيجر، بالإضافة إلى شرح نقاط القوة والضعف في فريق سونيديب قبل مواجهة الفريقين.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على مشاهدة مباريات سابقة لفريق سونيديب والذي ظهر حديثا على الساحة الإفريقية، ويشارك للمرة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

وكان رئيس نادي سونيديب قد حرص على زيارة مقر بعثة الأهلي بالعاصمة نيامي أمس، وأبدى ترحيبه بالأهلي، خلال مقابلة مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والمكلف من المجلس برئاسة البعثة في النيجر.