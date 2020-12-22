الأهلي يختتم تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر عصر غد الاربعاء في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريبه الختامي على ملعب المركز التقني التابع لاتحاد الكرة بالنيجر، بالعاصمة نيامي، والذي يبعد عن فندق الإقامة قرابة 30 دقيقة.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس الثلاثاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي يستضيف المباراة، واشتمل المران على جانب فني وخططي بشكل أكبر، حيث حرص الجهاز الفني على تطبيق طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة بطل النيجر.

وأبدى مسئولو الأهلي تفهمهم لظروف ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام سونيديب غدا، والذي يستضيف اليوم مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية، وهو ما دفع الأهلي إلى إقامة مرانه الأخير على ملعب خاص باتحاد الكرة النيجري.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وضع برنامجا خاصا للثنائي وليد سليمان ومروان محسنK المتواجدين في القاهرة؛ لتجهيزها للعودة والمشاركة في المران الجماعي.

ويقوم وليد سليمان ومروان محسن، بتنفيذ برنامج تأهيلي بعد شكواهما من آلام في الركبة، تسببت في غيابهما عن رحلة الفريق إلى النيجر، ومواجهة سونيديب.

وقال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني، إن «سليمان» و«محسن»، ينتظمان في المران الجماعي بعد عودة البعثة مباشرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق المتواجد في النيجر على التواصل مع الثنائي، والاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي الخاص بهما.