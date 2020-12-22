نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي في مؤتمر دبي الدولي… هذا ما سيتحدث عنه الأفضل في العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليفاندوفسكي في مؤتمر دبي الدولي وستكون هذه هذا أول مرة يشارك فيها النجم روبرت ليفاندوفسكي في مؤتمر دبي الرياضي ، وقال مجلس دبي تنظيم مؤتمر وتوزيع حفل جوائز دي جلوب سوكر في برج خليفة، وعلمنا أن نجم البايرن ميونخ سيتحدث في المؤتمر عن تجربته في كرة القدم ومواصلة الإنجازات التي يحققها، وحفاظه على لياقته البدنية الكبيرة لفترات كبيرة لم يسبقه لاعب فيها في الفترة الأخيرة في الدوري الألماني، ويذكر أن موعد المؤتمر سيكون يوم 27 ديسمبر في برج خليفة بفندق أرماني.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي قد حاز على لقب أفضل لاعب في 2020، وسجل الاعب 55 هدفا في 47 مباراة، وتسبب لفريقه في حصد 5 ألأقاب في نفس العام، وهو ما دفع الفيفا لإعطائه لقب أفضل لاعب في العالم، رغم أنه قد تجاوز عمره الثلاثين منذ سنتين ومازال يحافظ على قوة أداءه البدني، وذكر النجم في حديثه مع احد الصحف الفرنسية أنه كان سيذهب الى مانشستر يونايتد منذ 8 سنوات ولكن دورتموند لم يوافق على رحيلي في هذا الوقت لاحتياجه له، وقال انه لم بنزعج من هذا الأأمر لأنه كان يؤدي جيدا مع الفريق، وعبر عن حبه لهينري وباجيو و بييرو.

وفي حين أخر نوه مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في أكبر سباق صحراوي للجري، في ألترا مارثوان المرموم، الجمعة 5 مارس عام 2021 بالتعاون مع بلدية امارة دبي وذلك بمحمية المرموم الطبيعية.