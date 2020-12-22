في منصب إداري.. ريال مدريد يعلن عودة كاسياس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تولي إيكر كاسياس، حارس الفريق السابق، منصب نائب المدير التنفيذي للنادي.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان رسمي، أنه تم تعيين إيكر كاسياس نائبا للمدير التنفيذي للنادي.

وتابع بيان النادي الملكي، أن ريال مدريد يفخر بعودة أحد كبار قادته إلى النادي مرة أخرى.

وتوج إيكر كاسياس بـ 19 لقبًا خلال 25 عامًا في ريال مدريد، حيث فاز 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب كأس العالم للأندية، و2 كأس السوبر الأوروبي، و5 بطولات دوري إسباني، و2 كأس الملك، والسوبر الإسباني 4 مرات.

كما توج كاسياس مع بورتو البرتغالي، بكأس البرتغال مرة وحيدة، والسوبر البرتغالي مرة أيضا.

في سياق آخر، يستعد فريق ريال مدريد لمواجعة غرناطة، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز على غرناطة في مباراة الغد، لمواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد على صدارة الليجا.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق الأهدا، بينما يتواجد غرناطة في المركز السادس بـ 21 نقطة.