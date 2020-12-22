نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره أرسنال، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال، على أرضية ملعب الإمارات.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي

وتُذاع المباراة عبر قناتي bein sports hd1، hd2، ويعلق حفيظ دراجي على تلك المباراة.