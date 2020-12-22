نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الجودو يصل القاهرة مساءاً قادماً من مدغشقر بعد الفوز بلقب البطولة الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصل بعثة منتخبنا الوطنى للجودو إلى القاهرة فى الحادية عشر من مساء اليوم الثلاثاء قادمة من مدغشقر بعد الفوز بلقب البطولة الإفريقية رقم 41 والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين ، حيث حصل منتخبنا على لقب البطولة برصيد تسع ميداليات متنوعة ، بواقع خمس ذهبيات ، وفضيتين ، وبرونزيتين ، فى إنجاز تاريخى للعبة لم يحدث من قبل ، يستقبل البعثة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى .

أحرز الميداليات الذهبية الخمس رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جرام ،وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، ومحمد محي الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما ، أما الفضيتان فحققها كل من محمد على عبد العال وزن 81 كيلو جراما ، وأحمد على وزن 66 كيلو جراما ، وفاز بالبرونزيتين على حازم وزن 100 كيلو جرام ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .

شارك فى البطولة 33 دولة إفريقية ، وضمت بعثة منتخبنا الوطنى 14 فردا ، برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين ، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا ، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، بالإضافة إلى تسعة لاعبين هم محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال ،

وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر ، وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى إن المنتخب حقق إنجازا تاريخيا للعبة بإعتلاء عرش القارة السمراء ، والفوز بخمس ذهبيات ، وهذا العدد لم يحققه منتخبنا من قبل ، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر للاعبين الذين بذلوا جهودا غير عادية فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم من أجل رفع العلم المصرى خفاقا فى المعترك الإفريقى ، لافتا إلى أن لاعبى المنتخب الوطنى حققوا ما وعدو به قبل السفر الى مدغشقر ، وتربعوا على قمة جدول ترتيب الدول المشاركة ، وحصلوا على المراكز الأولى فى خمسة أوزان من جملة ستة أوزان شاركوا فيها ، موضحا إلى أن المنتخب استعد للبطولة من خلال الانتظام فى معسكر داخلى بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، ثم السفر إلى أوزبكستان للمشاركة فى المعسكر التدريب الدولى.

لافتا إلى أن المنتخب أصبح جاهزا للمنافسة على اللقب الأفريقى ، وتأهل مزيدا من اللاعبين للأوليمبياد ، بعد أن تأهل محمد عبد الموجود وأحمد على ورمضان درويش ، أقترب كل من حاتم عبد الآخر ومحمد محى من التأهل للدورة الأوليمبية ، ليصبح عدد المتأهلين خمسة لاعبين لأول مرة فى تاريخ الاتحاد يتأهل هذا العدد إلى الأوليمبياد .