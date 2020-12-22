نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرّف على ملعب مباراة دكرنس وبني عبيد بالقسم الثاني (مستند) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطرت لجنة المسابقات بالقسم الثانى ناديي دكرنس وبنى عبيد رسميا اليوم بتغيير ملعب مباراة الفريقين المقررة الخميس لتقام بإستاد شربين الرياضى. وكان مقررا أن يقام اللقاء بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى قبل أن يتقدم مسئولى دكرنس بطلب لإقامتها بإستاد شربين نظرا لأعمال الصيانة والإصلاحات بملعب دكرنس.

ويحتل دكرنس المركز السابع برصيد ٥ نقاط، بينما يحتل بنى عبيد المركز الحادى عشر برصيد ٣ نقاط.